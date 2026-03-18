RWE setzt auf KI-Strombedarf, doch die Marge hinkt hinterher
Die RWE-Aktie hat sich seit Anfang 2025 mehr als verdoppelt. Gleichzeitig investiert der Konzern...
Ölpreis-Rally wirbelt die Zinspolitik durcheinander
Anleger hangeln sich derzeit von Schlagzeile zu Schlagzeile, um die Lage im Nahen Osten zu...
Deutsche Lufthansa: Niedrige Bewertung, aber schwache Profitabilität
Die Aktie der Deutschen Lufthansa zeigt sich in dieser Woche extrem volatil. Am Montag rutschte sie...
Stagflationsgefahr steigt: Was bedeutet das für DAX und Fed?
Inflation wird für die Märkte erneut zum zentralen Thema. Allerdings sind es diesmal weniger die...
Krisenmodus am Ölmarkt: Wie real ist der Versorgungsschock?
Die Lage im Nahen Osten ist am Wochenende eskaliert – der Ölpreis reagierte zum Wochenstart mit...
KI-Machtkampf: Nvidia dominiert, Broadcom kontert
Für viele Investoren steht Broadcom sinnbildlich für das nächste Kapitel der KI-Story. Am Mittwoch...
Kalter Winter, heiße Kurse: Tourismus-Aktien trotzen Krisen und liefern dreistellige Renditen
Tourismus-Aktien legen in fünf Jahren um 124 % zu – Airlines, Hotels und Kreuzfahrten...
Rückschlag im Aufwärtstrend: Wie viel Potenzial steckt noch in MTU?
Die Aktie von MTU Aero Engines (MTX) lag am Dienstag nach der ersten Handelsstunde mehr als 5...
Der Dominostein der Berichtssaison: Alle blicken auf Nvidia
Die meisten US-Unternehmen haben ihre Quartalszahlen bereits präsentiert. Doch nun folgt der...
Mercedes-Benz zwischen China-Druck und Sparprogramm
Die Mercedes-Benz-Aktie pendelt seit Jahresbeginn zwischen Gewinnen und Verlusten. Unterm Strich...