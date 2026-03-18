by Maximilian Wienke
RWE setzt auf KI-Strombedarf, doch die Marge hinkt hinterher
Die RWE-Aktie hat sich seit Anfang 2025 mehr als verdoppelt. Gleichzeitig investiert der Konzern...
by Maximilian Wienke
Ölpreis-Rally wirbelt die Zinspolitik durcheinander
Anleger hangeln sich derzeit von Schlagzeile zu Schlagzeile, um die Lage im Nahen Osten zu...
by Maximilian Wienke
Deutsche Lufthansa: Niedrige Bewertung, aber schwache Profitabilität
Die Aktie der Deutschen Lufthansa zeigt sich in dieser Woche extrem volatil. Am Montag rutschte sie...
by Maximilian Wienke
Stagflationsgefahr steigt: Was bedeutet das für DAX und Fed?
Inflation wird für die Märkte erneut zum zentralen Thema. Allerdings sind es diesmal weniger die...
by Maximilian Wienke
Krisenmodus am Ölmarkt: Wie real ist der Versorgungsschock? 
Die Lage im Nahen Osten ist am Wochenende eskaliert – der Ölpreis reagierte zum Wochenstart mit...
by Maximilian Wienke
KI-Machtkampf: Nvidia dominiert, Broadcom kontert
Für viele Investoren steht Broadcom sinnbildlich für das nächste Kapitel der KI-Story. Am Mittwoch...
by Maximilian Wienke
Rückschlag im Aufwärtstrend: Wie viel Potenzial steckt noch in MTU?
Die Aktie von MTU Aero Engines (MTX) lag am Dienstag nach der ersten Handelsstunde mehr als 5...
by Maximilian Wienke
Der Dominostein der Berichtssaison: Alle blicken auf Nvidia
Die meisten US-Unternehmen haben ihre Quartalszahlen bereits präsentiert. Doch nun folgt der...
by Maximilian Wienke
Mercedes-Benz zwischen China-Druck und Sparprogramm
Die Mercedes-Benz-Aktie pendelt seit Jahresbeginn zwischen Gewinnen und Verlusten. Unterm Strich...